Kicker auf Kurzarbeit

Weltrekord? In Estland wurde ein Spieler nach 15 Sekunden ausgewechselt.

Lauri Suup kam, sah und ging wieder: Der Trainer von Nomme Kalju ersetzte ihn bei der ersten Gelegenheit, und die war nach 15 Sekunden. Geniessen Sie nun den kompletten Arbeitstag von Lauri Suup.

Übrigens wars nicht so, dass der Trainer unzufrieden mit Suup gewesen wäre. Vielmehr ist es so, dass in der obersten estnischen Liga immer mindestens ein Spieler in der Startformation stehen muss, der im eigenen Klub ausgebildet wurde. Trainer Marko Kristal hatte in diesem Fall wenig Auswahl, weil sich etliche Kaderspieler gerade in Quarantäne befanden.

Der Trainer bot deshalb Kalju für den Kurzeinsatz aus – und ersetzte ihn sofort durch einen älteren Ukrainer. Kalju verlor das Spiel übrigens 1:2.

