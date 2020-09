Fussballzwerge

Wir blicken mit einer Frage ans Publikum zurück auf die Nations League von letzter Woche.

Unsere Frage lautet: Was hat Deutschland mit mehr oder weniger grossen Fussballzwergen wie Island, Nordirland, Irland, Lettland, Andorra, San Marino und Malta gemeinsam?

Richtig, die Elf von Jogi Löw hat, genau wie die anderen Länder, noch keine einzige Nations League Partie gewonnen. Nach zwei Punkten bei der 1. Austragung 2018/19 kommt “Die Mannschaft” nun immerhin nach zwei Runden bereits auf gleich viele Punkte wie bei der letzten Austragung nach vier.

Und gegen Spanien waren Jogis Jungs sehr nahe dran. Letztlich verhinderte nur Robin Gosens’ mangelnde Regelkenntnis einen ersten Sieg im neuen Wettbewerb.

Interessant ist die Ausgangslage betreffend Lettland, Andorra und Malta. Die drei Teams wurden alle in Gruppe D1 gelost. Lettland remisierte sowohl gegen Andorra (0:0) als auch gegen Malta (1:1). Malta und Andorra unterlagen zusätzlich den Färöer und stehen somit ebenfalls weiterhin ohne Sieg da. Lettland und Andorra schafften es schon bei der ersten Ausgabe jeweils zweimal Unentschieden zu spielen, ja natürlich, jeweils 0:0. Mit insgesamt sechs Unentschieden in acht Spielen sind die Letten die Remiskönige des Wettbewerbs. Was man vom lettischen Sturm mit bislang drei erzielten Toren im Wettbewerb nicht behaupten kann.

