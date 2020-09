Guillaume bei den Wallisern

Ex-YB-Star Hoarau sorgt jetzt in Sion für die Musik.

Gestern abend vergnügte sich der Franzose in der Bar le Mocambo und unterhielt die Menschen in der Altstadt von Sion mit einem spontanen Konzert – wie üblich mit seinen Kumpels.

Die Aufnahmen nähren die Gerüchte, wonach sich Hoarau dem FC Sion anschliessen könnte. Tagsüber vergnügte sich der Franzose in den Walliser Alpen, wie er selber auf Instagram dokumentierte.

Etwas später wurde er in Martigny gesichtet (wo bekanntlich Sion-Präsident Christian Constantin sein Büro hat) – und später dann eben in der Altstadt von Sion, wo er sich auch um die Getränkenachschub für seine Freunde kümmerte (unser Funkbild rechts / Video und Foto zvg).

Sion-Präsident Christian Constantin hat mehrmals deutlich gemacht, dass er an einem Transfer interessiert ist. Hoarau würde perfekt in sein neues Geschäftsmodell passen, das er am Freitag in der Westschweizer Presse erläuterte: Konzerte und Fussball im Tourbillon, alles am selben Nachmittag. “Und am Schluss gibts Raclette.”

Wir wünschen Guillaume Hoarau für seine weitere Karriere alles Gute.

