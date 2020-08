Freche Färinger

Freude und Begeisterung, YB gewinnt gegen Klaksvik.

Im ersten Ernstkampf nach der langen Sommerpause konnte YB nicht verstecken, dass in Sachen Automatismen noch einiges nicht funktionierte. Zu Beginn dominierte man die Gäste zwar ordentlich, doch diese standen wirklich gut und ab und zu recht grob im Weg und kamen ihrerseits immer besser ins Spiel. In der 28. Minute konnte von Ballmoss nur häbchläb den Rückstand verhindern. YB spielte leider oft fahrig, garniert mit vielen Indivualfehlern.

Nicht viel besser in der zweiten Halbzeit, bis es halt mal wieder der Jean-Pierre Nsame regeln musste. Er traf in der 51. Minute per Kopf. Nur 6 Minuten und 40 Sekunden später Tor Sulejmani und die Partie schien entschieden. Seoane wechselte noch ein paar Mal, auf dem Platz weiter Geplänkel und Fehler allenthalben, und aber dann kam der junge Jonn Johannesen aufs Feld und der schoss in der 80. Minute das wichtige Auswärtstor! Nun aber Spannung und Dramatik pur, bis Ngamaleu knapp zwei Minuten später zum 3:1 einschob.

Weiter gehts in der Champions League mit der Auslosung zur dritten Qualifikationsrunde am 31. August 2020, das Spiel dann am 15. oder 16. September.

