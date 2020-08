Service auf Serbisch

Kein Zugang zum Stadion – kein Problem! Ein Fernglas reicht vollkommen.

In Serbien sind nach wie vor überhaupt keine Zuschauer an Fussballspielen erlaubt. Also keine im Stadion – was ausserhalb geschieht, zählt eher nicht zum Schutzkonzept der Liga. Das haben findige Funktionäre des Erstligisten Sloboda Užice bemerkt.

Zunächst zur Ausgangslage: Užice ist eine Kleinstadt im Westen Serbiens, nahe der Grenze zu Bosnien-Herzegowina. Der örtliche FK spielt im Gradski Stadion, dieses fasst 12’000 Zuschauer. Ein Tribünendach gibt es nur auf der einen Längsseite. Sehen Sie selbst:

Das Stadion ist sozusagen coronakonform gebaut. Im Hintergrund erkennen Sie einige Gebäude, von deren Dächern oder auch oberen Stockwerken das Spiel ganz passabel mitverfolgt werden kann. Wer sich betreffend der idealen Position unsicher ist, kann auch ganz einfach den Club selbst fragen. Der FK Sloboda Užice hat dafür gesorgt, dass alle Bescheid wissen.

Spectators are still not allowed at football games in Serbia so Sloboda Uzice is literally telling fans which buildings around the stadium they can come to and have a good view of the game from. Only in Serbia 😂❤

Via @MikiP78 pic.twitter.com/B6Yd6ZfudE

— Serbian Football (@SerbianFooty) August 18, 2020