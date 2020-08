Dr. Rüdisühli erforscht das Publikum. Heute: FCB

Der FC Basel benötigt Ihre Unterstützung.

«Vielleicht haben Sie es mitgekriegt: Der dritte der abgelaufenen Super-League-Saison benötigt einen neuen Sportchef. Ruedi Zbinden ist nur ein Jahr, nachdem er von Marco Streller übernommen hatte, bereits wieder zurückgetreten. Doch das ist nicht das einzige Problem des Ligakrösusses: Er benötigt vielleicht ziemlich sicher auch einen neuen Trainer. Und eventuell ist auch sonst nicht ganz alles in Ordnung, aber das ist reine Spekulation.

Jetzt also sind Sie gefragt: Wer soll denn übernehmen, wer kann und will? Wen wünschen Sie dem FCB als neuen Sportchef, wer soll den Trainer machen? Und was wünschen Sie dem zwanzigfachen Schweizermeister sonst noch? Mal wieder einen Meistertitel, oder vielleicht einfach nur alles Gute?



Ich freue mich auf Ihre Antworten! Herzlich, Ihr Dr. Rüdisühli»

