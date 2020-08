Geniale Gelatine

Das Runde Leder präsentiert Ihnen die Lösung für all ihre Frisurprobleme!

Es ist Hochsommer, die Temperaturen bringen Sie alle zum Schwitzen und spätestens in der Pause um 9 Uhr beginnen sich auf der Stirn Schweissperlen zu bilden. Diese vermehren sich bekanntlich rasch und greifen eher früher denn später die sorgfältig aufgetragene Gelmasse in Ihrem Haar an. Und Sie kennen das Spiel: die Haare haben letztlich immer das Nachsehen – die fein hergerichtete Frisur ist dahin.

Sind Ihre Nerven strapaziert? Das muss nicht länger sein! Wir kennen die Lösung – und wer könnte es besser vormachen als der YB-Meistertrainer. Gerry Seoane weiss, welches Wundermittel das richtige ist: Auch bei über 40 Grad auf dem Kunstrasengrund im Wankdorf ist er stets topfrisiert. Führen Sie sich zur Erinnerung Gerrys Haarpracht zu Gemüte:

Und jetzt kommen wir zu dem seltenen Produkt, welches die Haare so schön beieinander hält. Achtung: Die Auflage ist limitiert.

Damit haben Sie unbegrenzten Haarspass. Auf Anfrage meldet der Hersteller, man sei zurzeit ausverkauft – die hohen Temperaturen machten sich auf dem Markt deutlich bemerkbar. Womöglich haben Sie im informellen Sektor mehr Glück. Auf dem Online-Marktplatz ricardo.ch war neulich ein Exemplar für SFr. 1898.– erhältlich.

Und übrigens leisten wir mit dieser Investigativ-Reportage auch die Antwort auf eine Frage, die neulich in den Kommentarspalten eines bekannten Fussball-Fachforums heiss diskutiert wurde.

