Jetzt hat der schon wieder gespielt.

Es ist recht einfach mit diesen Fussballprofis über 50. Sobald die mal spielen, zäck, Rekord. So auch bei unserem Dauergast Kazuyoshi Miura. Nach ein paar Monaten Pause konnte er am Mittwoch mit dem Yokohama FC einen Sieg in der zweiten Pokalrunde gegen Sagan Tosu feiern. Miura durfte ab der 63. Minute mitspielen und klar ist er im Alter von 53 Jahren, fünf Monaten und zehn Tagen der älteste Spieler der Geschichte, der im japanischen Ligapokal spielte.

Und falls Sie sich für den modernen Fussball interessieren, vielleicht noch dies: Da der Yokohama FC mittlerweile wieder in der erstklassigen J-League spielt, wird Miura somit auch zum einzigen Ü50 im Videospiel FIFA 21.

