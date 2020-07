Trip als VIP

YB-Fans machen Stimmung auf der Maladière – alles ganz legal.

“Nüün … acht … siebe..” Das TV-Publikum staunte nicht schlecht, als gestern Abend in Neuenburg der Countdown zur YB-Viertelstunde zu hören war. Etwas später erklang auch noch die “Fuessbau-Schwyzermeischter”-Hymne.

Seltsam: In Corona-Zeiten gibts eigentlich keine Gästefans in den Schweizer Stadien. Das 1000er-Kontingent beansprucht auch Xamax selber.

Des Rätsels Lösung: Auf der Maladière sind die VIP-Zonen von den Tribünen abgetrennt und fallen nicht unter das 1000er-Kontingent. Xamax verkauft deshalb an den Geisterheimspielen Logenplätze auf “Privatbalkonen”.

Ein Platz kostet 190 Franken. Für 210 Franken gibts einen Apéro obendrauf, für 250 auch was zu essen. Voilà! Falls Sie auch wieder mal in ein Stadion möchten: Fur Xamax-Lugano am 3. August gibts sicher noch einige Logenplätze.

Veröffentlicht in | 2 Kommentare »