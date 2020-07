806. Caption Competition

Jetzt aber in die Hosen!

Foto: Sven Thomann / Blick

Unser Untertitelmitmachwettbewerb geht in seine 806. Runde und die Aufgabe ist zum 806. Mal die gleiche: zum Bild da oben eine passende Bildunterschrift zu basteln und selbige in der Kommentarspalte zu platzieren. Sie haben Zeit bis morgen Samstag um 16:00 Uhr, die Jury gibt ihren Tatsachenentscheid am Sonntag früh bekannt und zu gewinnen gibt es einen Preis nach Wahl aus unserer Schatztruhe. Spitzen Sie die Feder!

