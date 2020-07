Besorgniserregender Besuch

Franck Ribéry hat Ärger zuhause.

Nein, nicht mit seiner Frau oder den Kindern. Aber fast so schlimm: Einbrecher suchten sein Haus in Florenz auf, während er mit seiner ACF Fiorentina auswärts in Parma gewann. Ok, er musste leider nach 66 Minuten vom Platz, weil der Knöchel zwickte. Item, Taschen seiner Frau und Schmuck hätten die Diebe geklaut, so Ribéry.

Immerhin: Gemahlin und die fünf Kinder weilten im sicheren München. Und das Goldsteak scheint nach ersten Erkenntnissen ebenfalls unversehrt geblieben zu sein. Weil die Familie über allem stehe und das Fussballspielen lediglich Passion sei, werde er jetzt die nötigen Entscheide zum Wohlergehen seiner Liebsten fällen, schrieb Ribéry auch noch. Sein Vertrag bei der Fiorentina läuft bis Ende Juni 2021.

