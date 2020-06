801. Caption Competition

Fertig Fussiflaute!

Foto: Thomas Hodel

Heute Abend um 20:30 wird die Schweizer Fussballmeisterschaft endlich fortgesetzt – die immer noch sehr berühmten Berner Young Boys treffen daheim vor leeren Rängen auf den FC Zürich aus Zürich. Darum ändern wir unser Programm leicht ab und starten mit der Caption Competition in den Morgen. Also los, lassen Sie sich zu unserem Bild einen schönen Untertitel einfallen. Zeit dazu lassen wir Ihnen bis morgen um 20:00 Abends, zu gewinnen gibt es wiederum einen Preis nach Wahl aus unserer Schatztruhe. Die Rangverkündigung erfolgt am Sonntagmorgen.

Hier geht es um 13:00 Uhr weiter, und es geht um die Wurst. Richtig, unser beliebtes Tippspiel wird auch endlich fortgesetzt! Wir wünschen Ihnen gute Einfälle und anschliessend den richtigen Riecher.

Veröffentlicht in | 9 Kommentare »