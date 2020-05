797. Caption Competition

Brückentag ist Mitmachtag!

Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Wir hätten da noch eine Frage, respektive eine Bitte: die um einen passenden Untertitel unter diesen schönen Helgen vom Trainingsstart der immer noch sehr berühmten Berner Young Boys. Also, hauen Sie in die Tasten und hinterlassen Sie Ihren Vorschlag bis spätestens morgen Samstag um 20:00 Uhr in der Kommentarspalte und warten Sie dann gespannt auf das Urteil der Jury, welches am Sonntagmorgen bekannntgegeben wird. Zu gewinnen gibt es hinwiederum einen Preis nach Wahl aus unserer Schatztruhe. Toi, toi, toi!

Veröffentlicht in | 5 Kommentare »