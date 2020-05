Schlimme Salahs

Grosserfolg für Wachtmeister Schärers Kollegen in Ägypten.

Man kennt und liebt den Mo Salah in seinem Heimatland, schliesslich hat er unglaublich viel für den ägyptischen Fussball getan. Und nun stellen Sie sich vor, Sie sind als Ägypter in Ägypten und sehen dort den Salah! Staunen und Freude sicherlich nicht ausgeschlossen. Und Wohlwollen. Wäre ich als Bösewicht in Ägypten, würde ich mich als Mo Salah verkleiden, nur schon der guten Stimmung wegen.

Ein gutes Konzept lässt sich nicht immer skalieren, aber jederzeit schlecht umsetzen. Die tolle Maskenidee haben diese Woche gleich vier Herren gleichzeitig und als Team angewandt. Und weil sie beim Maskentragen ein paar Läden überfallen haben, fand das dann die Polizei nicht besonders gut. Dumm gelaufen, aber schönes Foto.

(Bild: Masrawy)

