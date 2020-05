Grünes Wunder

Endlich wieder Fussball!

Fehlt Ihnen das runde Leder? Der Lärm von den Tribünen? Der Geruch vom grünen Rasen? Fällt Ihnen auch langsam die Decke Ihres Home Office auf den Kopf und möchten Sie einfach nur wieder mal ins Stadion? Nun, da können wir Ihnen jetzt auch nicht gross irgendwelche Hoffnung machen, aber etwas Atmosphäre können Sie sich ganz einfach zurückholen. Der löbliche Detailhändler Coop macht es möglich! Gehen Sie jetzt in die nächste Filiale, holen Sie sich eine Flasche “Fox Green Grass Limited Edition” und lassen Sie Ihrem Geschirr ein Vollbad ein. Schliessen Sie Ihre Augen und saugen Sie den Geruch frisch geschnittenen Grases tief ein, bis in Ihre hintersten Alveolen. Zählen Sie sodann stumm auf fünf und atmen Sie langsam wieder aus. Merken Sie, wie dieses Gefühl in Ihnen aufsteigt?

Bei uns in der Redaktion hat der Geschirrspüler erst mal Pause. Alle zanken sich darum, den Abwasch machen zu dürfen. Einzig unser Chefredaktor hat den Sinn und Zweck von Handspülmittel – wohl seinem zarten Alter geschuldet – nicht ganz verstanden. Die Ärzte sind aber zuversichtlich, dass sich seine Darmflora in ein paar Tagen wieder einigermassen erholen wird.

Also, nur für’s Geschirr verwenden! Das Produkt ist im übrigen “gut biologisch abbaubar gemäss OECD302B mit CO2-Bestimmung” und falls es in die Augen gelangt, einfach gut mit Wasser ausspülen und ärztlichen Rat beiziehen. Alles in allem geht von unserer Seite eine eindeutige Kaufempfehlung für dieses Produkt raus!

Veröffentlicht in | 15 Kommentare »