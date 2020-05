Koreanisches Konzept

Fussballfans aus aller Welt blicken Ende Woche nach Fernost.

Wie auf den Färöer Inseln (ältere Leserinnen und Leser erinnern sich) rollt der Ball bald auch in Südkorea wieder. Diesen Freitagabend ist es soweit: Saisonstart! Die Jeonbuk Motors treffen auf die Suwon Bluewings. Zwar wurde in kleinen Fussballländern wie Weissrussland oder Turkmenistan durchgehend weitergespielt. Aber das Level in Südkorea, das sei schon ein anderes Paar Schuhe, weiss die englische Zeitung “Guardian”.

Um auch wirklich alle gesundheitlichen Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen, musste Ligapräsident Kwon Oh-Gap ein Sicherheitskonzept vorlegen. Dieses sieht unter anderem eine besonders ausgeklügelte Aufstellung bei den Trinkflaschen vor. Und die Spieler, die können es kaum erwarten, endlich wieder auf dem Platz zu stehen. Sehen Sie selbst!

Links: Bevor es losgeht, tasten sich die beiden Mannschaften erstmal ab. Das heisst, ohne Körperkontakt natürlich.

Unten: Jeder Spieler hat seine Vorlieben, was die Verpflegung während des Wettkampfs angeht.

Die Trainer werden Masken tragen, während sie Anweisungen geben; auf das Handshake zu Beginn wird verzichtet. Weiter hat der koreanische Verband wichtige Verhaltensregeln für die Spieler erlassen: Exzessives Rotzen oder Auf-den-Boden-spucken ist verboten, ebenso Gespräche aus ungenügender Entfernung.

Dann steht der K-League-Saison aber nichts mehr im Weg!

