Hammerhafte Heiligtümer

Wir brauchen Ihre Fantasie!

Foto: Spiegel TV

Denn langsam kommt uns selber nicht mehr viel in den Sinn. Immer dann, wenn uns die Ideen ausgehen, können wir auf der Redaktion aber auf zwei seit 16 Jahren bewährte Tricks zurückgreifen: anderen abschreiben oder die Leserschaft befragen. Am besten natürlich beides zusammen! Das löbliche französische Fachmagazin “SoFoot” hatte da neulich einen schönen Artikel, in dem es um potentiell versteigernswerte Objekte aus der Welt des Fussballs ging. Sie wissen ja: in diesen Zeiten brauchen von Basel bis Barcelona alle dringend Geld, und Promis und Sportstars stellen dann und wann gerne besondere Gegenstände aus ihrem persönlichen Besitz bezwecks Versteigerung für gute Zwecke zur Verfügung. Langer Schreibe kurzer Sinn – wir brauchen auch so eine Liste! Hier eine nicht abschliessende Aufzählung einheimischer Fussball-Memorabilia, welche sich für eine Auktion eignen könnten:

Diogos Ehering

Gigi Oeris rot-blauer Badeanzug

Scott Sutters Grill

Daniel Gygax’ Plattenspieler

Urs Siegenthalers Haarersatz

Peter Knäbels Rucksack

Mladen Petric sein FCB-Schal

Jöggi Rihs’ wunderschöne Ringelsocken

Alain Sutters Meditationskisse

So! Jetzt sind Sie dran. Hinterlassen Sie doch Ihre Vorschläge in der Kommentarspalte. Wir sind gespannt! Und denken Sie dran – es ist alles für eine gute Sache.

