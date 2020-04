Von Würsten und Wurzeln

Wirrkopf Walter kommentiert die Exit-Pläne des Bundesrates.

“Rückkehr in die Normalität? Mitnichten. Der gemeine YB-Fan darf weiterhin nicht ins Wankdorf pilgern, und bis er das nächste Mal an einem Match in die Wurst beissen wird, hat selbige vermutlich das Verfalldatum überschritten.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Dentalhygiene und ambulante Furunkelentfernungen sind wieder erlaubt. Es liegt also auf der Hand: Wenn Sie die Wirtschaft ankurbeln wollen, verkürzen Sie sich die Wartezeit bis zur Wiederinbetriebnahme der Super League doch einfach mit einer Wurzelbehandlung, einer Darmspiegelung oder dem Besuch in einem Gartencenter. Kaufen Sie dort ein kleines Stück Kunstrasen, rollen Sie ihn auf dem schmalen Balkon Ihrer Stadtwohnung aus, betrachten sie ihn im milden Licht der Abendsonne und denken Sie sich: Auf solch einer makellosen Unterlage könnten jetzt die berühmten Berner Young Boys spielen.

Sie sässen in Ihrem Sektor auf Ihrem Platz, rund herum dieselben Freundinnen und Freunden wie immer, Garcia flankt zur Mitte, Hoarau schraubt sich in die Höhe, und dann erwachen Sie und fragen sich: Was heisst hier genau ,Eingesperrt sein’? Das Problem ist doch, dass wir ausgesperrt sind. Dass die dort drinnen im Stadion irgendwann dann doch wieder spielen, einfach ohne uns. Denen gefällt das nicht, uns auch nicht, aber es muss sein, sagen alle, also vor allem der Teleclub und die Sponsoren. Die übertragen dann auch die Meisterfeier ohne Fans. Die Geisterfeier.

Können Sie mir folgen? Wenn ja, sind Sie völlig normal. Wenn nein, auch egal. Ich geh jetzt wieder Home Fishing.”

