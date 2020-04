792. Caption Competition

Heute historisch!

Sicher haben Sie letzte Ostern auch gebannt den Cupfinal von 1977 mitverfolgt und möglicherweise sind Sie jetzt noch leicht verkatert von der rauschenden Siegesfeier danach. Heute präsentieren wir Ihnen ein Bild, welches eine Woche vorher aufgenommen wurde. “Gleich drei Jubilare konnten die Berner Young Boys ehren, Koebi Brechbuehl, links, Heinz Rebmann, Mitte, und Rolf Voegeli, sie bestritten ihr 100. Meisterschaftsspiel, aufgenommen am 4. April 1977. Rebmann und Voegelis Jubilaeum war schon vor einer Woche im Spiel gegen Servette faellig gewesen”, lesen wir dazu.

Was wir von Ihnen nun erwarten? Natürlich einen passenden Untertitel, so wie immer. Also, bearbeiten Sie Ihre Tastatur und seien Sie kreativ. Ihren Einfall erwarten wir bis morgen Samstag um spätestens 20:00 Uhr in der Kommentarspalte, die Jury lobt wie immer einen Preis nach Wahl aus. Die Rangverkündigung erfolgt am Sonntag früh.

Veröffentlicht in | 20 Kommentare »