Der Gipfel der Inszenierung

Der gut gebaute Herr heisst Sean Connery, die sommersprossige Schönheit Tania Mallet. Es ist der 7. Juli 1964, und die beiden führen am Furka-Pass ein Märchen auf: das Märchen von James Bond, der die Welt rettet, Böse tötet und Frauen beglückt. Eon, die Produktionsfirma der Bond-Filme, dreht in der Schweiz Schlüsselszenen von «Goldfinger».

Nur einige Monate später kommt das dritte 007-Spektakel in die Kinos und bedeutet für die Reihe einen Quantensprung: «Goldfinger» tritt die Bond-Mania los, die epidemische Welt-Begeisterung für den Superagenten, der heute noch, bald sechzig Jahre später, eine der lukrativsten fiktionalen Charaktere der Populärkultur ist.

Die 50-köpfige Bond-Crew dreht mitten im helvetischen Reduit-Terrain, und es entsteht eine 6-Minuten-Sequenz, die zur Ikone der Bond-Franchise wird: Goldfingers Rolls-Royce auf der Furka-Passstrasse, Tilly Mastersons Attentat auf Goldfinger und die Verfolgungsjagd zwischen Bonds Aston Martin und Tillys Mustang inklusive der Reifen-Häcksel-Szene.

Ständig sind Journalisten und Fotografen vor Ort, auch Anwohner, Hotelpersonal, Touristen und WK-Soldaten. Eon inszeniert den Dreh als Ereignis für Medien und Öffentlichkeit und lanciert damit eine aggressive Filmvermarktung wie sie heute die Regel ist, für das Kino der 1960er-Jahre aber neu war.

Die besten Bilder zum denkwürdigen Alpen-Dreh sind nun in einem sorgfältig produzierten Bildband der Bond-Kenner Peter Wälty und Steffen Appel vereint. Es sind nicht PR-Fotos, vielmehr recherchierten Wälty und Appel in Pressearchiven und bei Privaten, um so eine Art Daumenkino zum Dreh der Alpin-Sequenz von «Goldfinger» zusammenzutragen. Gezeigt wird: eine Art sozialgeschichtlicher Einblick in die Produktion eines Kinoklassikers mit der Schweiz in einer Hauptrolle.