Das Hochgebirge im Wandel

Extreme Wetterverhältnisse, Lawinenabgänge, der Wechsel der Jahreszeiten, das Gefrieren und Schmelzen: Die Alpen sind in permanenter Veränderung, sie bringen ständig neue, spektakuläre Landschaften, Formen und Farben hervor. Gleichzeitig ist das höchste Gebirge Mitteleuropas für uns Menschen ein Ort des Rückzugs, der Ruhe und Beständigkeit – ein Sehnsuchtsziel seit Generationen.

Der Fotograf Lorenz Andreas Fischer hat die Alpen jahrelang bereist, von den höchsten Gipfeln im Westen bis zu den letzten östlichen Ausläufern. Was er von seinen Touren mitgebracht hat, sind spektakuläre Bilder einer alpinen Landschaft in ständiger Veränderung.

ALPEN – Ein Hochgebirge im Wandel

Lorenz Andreas Fischer teNeues Verlag

288 Seiten, Hardcover

ca. CHF 40.-

ISBN: 978-3-96171-262-5