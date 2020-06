Mit René Burri nach Rio

Es liegt ein Sommer vor uns, den viele Menschen aus bekannten Gründen in der Schweiz verbringen werden. Darum nimmt uns die Bildhalle mit einer Gruppenausstellung mit in die grosse, weite Welt. Man reist mit René Burri und Werner Bischof nach Neapel. Mit Paul Cupido nach Japan. Mit Albarran Cabrera und Max Kellenberger ans Mittelmeer. Mit René Groebli und Sandro Diener nach Griechenland. Mit Simone Kappeler nach Los Angeles. Mit Douglas Mandry in die Türkei. Oder mit Willy Spiller nach New York. Ferien mal anders – aber trotzdem schön.

Es findet keine Vernissage statt. Die Ausstellung kann man in der Bildhalle vom 2. Juli bis zum 22. August zu den verlängerten Öffnungszeiten in Ruhe geniessen.