In Isolation

Einblicke in den Alltag eines Fotografen in Zeiten von Corona & Shutdown

Am 15. März hätte ich ins Ausland fliegen sollen, aufgrund der Umstände wurde der Flug annulliert. Auftraggeber melden sich kaum mehr; wenn ich was höre, ist es, um Aufträge zu stornieren oder zu verschieben – auf unbestimmte Zeit. Ein kleines Pensum im Pressebereich verbleibt mir noch; aus aktuellem Anlass hauptsächlich Pressekonferenzen zum Thema Coronavirus; ein paar Tage später sind auch diese – nach weiteren Verschärfungen der Massnahmen durch den Bundesrat – nur noch eingeschränkt möglich. Die Schweiz ist keine Ausnahme, die Welt steht still. Es wird auf Homeoffice umgestellt, ausser für die Menschen an der Front. Die Schulen und Kitas bleiben bis auf weiteres geschlossen. Meine Freundin muss weiterhin zur Arbeit. Ich übernehme die Betreuung unserer Tochter. Die ersten Tage fühle ich mich gelähmt: Morgenessen – Spaziergang – Kochen – Siesta – Spielen – Spaziergang – Kochen. Mit der Zeit gewöhne ich mich an diese neue Lebensphase. Ich entscheide mich, unseren Alltag in der Isolation zu dokumentieren.