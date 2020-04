Wo ist das Wasser?

Das Wetter ist seit Wochen fast immer schön und bemerkenswert warm, doch Niederschlag gibt es kaum. In vielen Regionen herrscht Waldbrandgefahr, und mehrere Kantone haben bereits ein absolutes Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe erlassen. Droht erneut eine Dürre? Der Fotograf Valeriano Di Domenico hat den Sihlsee im Kanton Schwyz und den Greyerzersee im Kanton Freiburg besucht. An beiden Orten fand er einen sehr tiefen Wasserstand vor. Mithilfe einer Drohne gelangen ihm beeindruckende Aufnahmen. Einzelne Bilder erinnern an die Ebbe des Meeres oder an Wüstengebiete.