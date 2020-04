Die besten Pressebilder 2020

Letztes Jahr führte die World Press Photo Foundation die neue Hauptkategorie «Story of the Year» ein, um grösseren Geschichten mehr Gewicht zu geben. Ausgezeichnet wurde die Serie «Kho, the Genesis of a Revolt» des Franzosen Romain Laurendeau. Seine Bilder beschreiben die aktuelle Situation junger Menschen in Algerien. Viele sind unzufrieden, die Arbeitslosigkeit bei den Menschen unter 30 Jahren beträgt 72 Prozent. Dies führte dazu, dass sie den Rest der Bevölkerung dazu bewegten, sich ihren Protesten anzuschliessen. So entstand die grösste Protestbewegung Algeriens seit mehreren Dekaden.

Nachfolgend die diesjährigen Gewinner(innen) der Unterkategorien Zeitgenössisch, Umwelt, News, Langzeitprojekte, Porträts, Natur und Sport.