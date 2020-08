Heute kochen wir unkompliziert raffiniert

Und so gehts:

Schneiden Sie eine Aubergine in Stücke und mischen Sie diese mit Salz. Lassen Sie sie etwa 30 Minuten bis 1 Stunde im Salz. Danach waschen Sie sie gut. Dieser Prozess nimmt den Auberginen die Bitterkeit – und entwässert sie.

In der Zwischenzeit machen Sie eine Tomatensauce. Dafür geben Sie Olivenöl in eine Pfanne und dünsten eine zerquetschte Knoblauchzehe mit einem halben Peperoncino an. Wenn alles duftet, kommen die in Stücke geschnittenen Tomaten rein. Ich mag meine Pastasaucen rustikal. So häute ich weder die Tomaten noch püriere ich am Schluss die Sauce. Mit den Tomaten gebe ich zerrissenen Basilikum bei, eine Prise Zucker und genügend Salz. Dann wird das Ganze etwa 20 Minuten langsam geköchelt.

Wenn die Auberginen bereit sind, dann brate ich sie in reichlich Olivenöl portionenweise an. Klassisch werden sie richtig frittiert, aber ich frittiere nie! Das passt nicht in meinen Alltag. Sind die Auberginen gebraten, was ein wenig Geduld braucht, denn die Auberginen saugen erst viel Öl auf und geben es dann wieder zurück, kommen sie auf ein Küchenpapier. Die Auberginen sollten schön golden werden.

Nach dem Abtropfen auf dem Küchenpapier kommen die Auberginen in die Tomatensauce. Ich nehme vorher den Knoblauch und den Peperoncino heraus. Irgendwann, zur richtigen Zeit natürlich, müssen noch Rigatoni al dente gekocht werden. Dann kommen die Rigatoni in die Sauce, eventuell mit etwas Pastawasser und fertig ist die herrliche Pasta. Zu diesem Zeitpunkt kann man nun anstelle der Ricotta Salata, Pecorino Romano über die Pasta raffeln oder Feta in dünne Stücke schneiden und diese untermischen. Legen Sie noch ein paar frische Blätter Basilikum darüber und verwöhnen Sie sich mit einem einfachen aber raffinierten Pastagericht.