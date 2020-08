Raffiniert leichte Küche

Und so gehts:

Machen Sie einen Sud mit Bouillon, Wein und Kräutern wie Basilikum, Rosmarin und Petersilie. Geben Sie den Sud in den Dampfgarer und legen Sie dann Gemüse auf den Rost. Es eignet sich eigentlich alles Gemüse, das Sie gerade zur Hand haben: Tomaten, Schalotten, Broccoli, frische Erbsen, Zucchetti und so weiter. In der Zwischenzeit kochen Sie Tagliatelle al dente. Mischen Sie viel Gemüse mit wenig Tagliatelle und etwas von dem Sud. Anschliessend alles mit etwas geriebenem Käse und frischen Kräutern wie Basilikum und Petersilie servieren.