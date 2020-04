Eine Prise Optimismus

Corona-Tagebuch

Alles ist und bleibt anders – auch nach dem Lockdown. Dennoch verspürt unsere Mamabloggerin schon heute eine leise Vorfreude.

Donnerstag, 16. April

Seit Ostern spürt man es – eine Art freudige Erwartung, eine vorsichtige Spannung oder je nachdem ängstliche Unruhe. Die Aussichten, dass sich die Corona-Massnahmen bald stufenweise lockern werden, wecken bei mir so etwas wie verspätete Frühlingsgefühle. Obschon es keine Rückkehr zur Normalität geben wird, wie wir sie vorher kannten. Dennoch wird es einfacher sein, sich ans neue Normal heranzutasten, als weiter im Lockdown zu verharren.

Noch ist es allerdings nicht so weit, noch geht es darum, durchzuhalten. Deshalb wage ich einen kleinen Rückblick auf die letzten Wochen und was ich getan habe: Wie Sie wissen, habe ich die Freiheiten ausgenutzt, die uns der Bundesrat im Lockdown gelassen hat. Ich habe Freunde getroffen – aber nur im kleinen, erlaubten Rahmen. Ich habe meine Mutter zu ihrem achtzigsten Geburtstag vor einer Woche besucht – mit dem gebotenen Abstand von zwei Metern. Ich habe die Naherholungszone kaputtspaziert und bin an einem Samstagnachmittag mit einem postapokalyptischen Gefühl durch die leere Bahnhofstrasse gelaufen. Ich habe im stundenlangen Telefonieren ein mir bislang verborgenes Talent entdeckt, den Leuten Mut zu machen und sie aufzumuntern. Ich habe Gratisarbeit geleistet, um den Leuten zu helfen, und die ungläubige Freude für diese simple Geste war besser als Geld. Ich habe aus meinen alten Mamablog-Beiträgen ein eigenes Buch gemacht und meinen Angehörigen geschenkt. Ich habe mich zu täglichen Hangout-Sitzungen mit meinen Arbeitskollegen getroffen und mich dabei erwischt, wie ich den am Bildschirm erscheinenden Köpfen zum Ende der Sitzung zurufen wollte: Nein, geht noch nicht, ich mag euch besser, als ich es je für möglich gehalten hätte. Vor allem konnte ich es vermeiden, mich täglich mit Alkohol gegen den Stress dieser Ausnahmesituation zu sedieren. Na also, geht doch.

Allzu oft tigerte ich rastlos durch die Wohnung.

Andere Dinge sind mir jedoch nicht gelungen. Mein kleiner Lesezirkel, den ich für meine Familie geplant hatte, ist nicht zustande gekommen. Auch den Frühlingsputz habe ich noch nicht erledigt oder nur in Teilen. Es ist mir nicht gelungen, das Französisch des Sohnes aufzubessern. Und auch mein vor dem Lockdown schon ziemlich weit gediehenes Buchprojekt habe ich keinen Zentimeter weiter gebracht. Dabei hatte ich davon fantasiert, mit dem fixfertigen Manuskript in den Händen aus dem Lockdown zu stürmen, letztlich aber tigerte ich allzu oft rastlos durch die Wohnung, anstatt mich an den Schreibtisch zu setzen und das Ding in die Mangel zu nehmen.

Das ist meine Bilanz, aber sie erzählt nicht die ganze Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass viel mehr sich verändert hat, subtil und unterschwellig – doch noch sind wir zu nahe und deshalb nicht in der Lage, diese Veränderungen konkret wahrzunehmen und zu benennen. Irgendwann werden wir aus der Zukunft und vom neuen Alltag aus zurückblicken und sagen: Dort, mit dem Coronavirus hat das begonnen, wer hätte das damals gedacht? Natürlich wird nicht alles erfreulich sein, denn wann ist es das schon? Aber als unverbesserliche Optimistin glaube ich daran, dass auch nicht alles schlecht sein wird, bloss anders. Und auch wenn ich weiss, dass Optimismus dieser Tage schlecht ankommt, halte ich mich daran fest.

Corona-TagebuchDurch Homeschooling und Homeoffice sind sich Eltern und Kinder zurzeit so nahe wie nie. Im Mamablog berichten wir von Montag bis Freitag um 17 Uhr vom ganz normalen Wahnsinn aus dem Lockdown: von Kindern, Schule, Arbeit, Patchwork, Beziehungen, Social Distancing und kleinen Errungenschaften im neuen Alltag. Den nächsten Eintrag von Michèle Binswanger lesen Sie am kommenden Montag.