Warum der Ölpreis im Keller bleibt

Es braucht drei Entwicklungen, damit der Ölpreis wieder stark anzieht. Alle drei Faktoren sind derzeit nicht erfüllt.

Ich hatte 2000 Stück Wisdomtree WTI Crude Oil ETC in mein Depot genommen. Soll ich diese verkaufen oder behalten in der Hoffnung, dass sich der Ölpreis erholt? R.K.

Bei dem von Ihnen gehaltenen Instrument handelt es sich um Exchange Traded Commodities (ETC). Zwar kann man auch mit den besser bekannten Exchange Traded Funds (ETF) in Rohstoffe investieren. Mit diesen kann man aber nur einen ganzen Index abbilden, nicht aber einen einzelnen Rohstoff.

Wenn jemand so wie Sie fokussiert auf einen bestimmten Rohstoff wie Rohöl setzen will, kann er ein Exchange-Traded-Commodities-Instrument nutzen, die es auf Edelmetalle wie Gold, Rohöl, Erdgas oder Agrarrohstoffe gibt. Im Vergleich zu ETFs tragen Sie bei den ETCs aber zusätzlich zum eigentlichen Anlagerisiko ein Emittentenrisiko. Denn ETCs zählen nicht zum Sondervermögen. Bei einem Konkurs des Herausgebers wäre Ihr Kapital nicht geschützt.

Weit höher ist allerdings das Anlagerisiko, wie Sie mit Ihrem ETC auf Rohöl gerade erleben müssen. Phasenweise sind die Notierungen für Rohöl der US-Sorte ins Minus getaucht. Der Taucher des auslaufenden WTI-Kontrakts vom Mai unter die Nulllinie zeigte, wie stark der weltweite Ölmarkt unter Druck ist. Das ist eine historisch einmalige Entwicklung und hat die Anleger schockiert.

Verantwortlich für den Preisrutsch ist das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage.

Verantwortlich für den Preisrutsch beim Rohöl ist das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, das durch die Coronakrise heftig verstärkt wurde. Weil Flugzeuge im Zuge der Covid-19-Pandemie am Boden blieben und der Flugverkehr erst jetzt wieder richtig zunimmt, Kreuzfahrtschiffe nicht mehr ausfahren konnten und während des Lockdown deutlich weniger Autos unterwegs waren, brauchte es viel weniger Rohöl. Die Nachfrage ist eingebrochen, das Angebot indes explodiert. Alle Lager sind längst voll.

Die Negativnotierungen bei der US-Sorte des Rohöls waren wohl ein finanztechnisch bedingter Ausrutscher. Anders als bei den Negativzinsen müssen wir uns kaum langfristig an Negativpreise beim Rohöl gewöhnen.

Sehr wohl müssen wir uns aber an lang anhaltend tiefe Rohölnotierungen gewöhnen. Zwar führten die Lockerungen der Corona-Massnahmen dazu, dass wieder mehr Öl gebraucht wird. Das reicht aber keineswegs, um die riesigen am Markt vorhandenen Ölmengen abzubauen. Bis der Flug- und Schiffsverkehr wieder voll in Fahrt kommt wie noch vor der Corona-Krise, dürfte es noch länger dauern.

Die tiefen Ölpreise bringen vor allem US-Schieferölhersteller massiv unter Druck, da diese oft hoch verschuldet und ihre Produktionskosten ohnehin recht hoch sind. Etliche US-Anbieter werden in Konkurs gehen.

Erst wenn viele Ölfirmen pleite sind, kann sich der Angebotsüberschuss stabilisieren.

Es braucht drei Entwicklungen, damit der Ölpreis wieder stark und nachhaltig anzieht: Erstens müssen die Förderquoten nochmals deutlich gesenkt werden. Zweitens braucht es eine Marktbereinigung: Erst wenn viele Ölfirmen pleite sind und sich aus dem Markt zurückziehen, kann sich der Angebotsüberschuss stabilisieren. Und drittens muss der Verbrauch im Zuge einer Normalisierung der weltweiten Wirtschaft nach einem Ende der Corona-Krise wieder stark steigen.

Alle drei Faktoren sind derzeit noch nicht erfüllt. Darum gehe ich davon aus, dass der Ölpreis weiter unter Druck bleibt und Sie mit Ihrem Rohöl-ETC weitere Kursrückschläge riskieren. Die Frage ist, ob Sie das investierte Geld brauchen und mit weiteren möglichen Buchverlusten leben können.

Wenn Sie einen langen Anlagehorizont haben, sehe ich Erholungschancen: Irgendwann wird es ein Medikament und eine Impfung gegen Covid-19 geben und wir werden die Corona-Krise überstanden haben. Sobald sich die globale Wirtschaft erholt, können Sie wieder mit höheren Kursen bei Ihrem Öl-ETC rechnen. Vorderhand sehe ich beim Öl aber keine Erholung.