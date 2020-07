So riskant sind Bitcoin-Anlagen

Es gelten dieselben Regeln wie im Casino: In Bitcoin sollte man nur investieren, wenn man den Verlust des eingesetzten Betrags verkraften kann.

Meine Anfrage betrifft die Bitcoin-Geldanlagen. Die werden jetzt sehr gross beworben. Hätte man vor zehn Jahren mit denen gestartet, wäre man jetzt steinreich. Wie beurteilen Sie solche Anlagen? P.H.

Bitcoin ist eine rein virtuelle Währung und ist anders als klassische Währungen wie der Schweizerfranken, der Euro oder US-Dollar nicht von einer Notenbank herausgegeben und damit auch nicht von einer Notenbank kontrolliert.

Während sich Nationalbank-Präsident Thomas Jordan gegenüber Bitcoin nur sehr vorsichtig äusserte, gab sich Thomas Moser, Mitglied des erweiterten Direktoriums der SNB, offener. Er sagte im Frühling in einem Interview mit der Handelszeitung, dass Bitcoin technologisch erstaunlich gut funktioniert habe, obwohl es als Zahlungsmittel kaum verwendet werde. Als Wertaufbewahrungsmittel könne die Währung durchaus noch länger Bestand haben.

Nicht wirklich bewährt hat sich Bitcoin aus meiner Sicht allerdings während dem Corona-Crash. Eigentlich war man davon ausgegangen, dass Bitcoin zu anderen Anlagen wie Aktien nur wenig korreliert. Im Corona-Börsencrash ging der Kurs von Bitcoin aber ebenfalls stark in den Keller.

Chancen sehen die Fans von Bitcoin auch im Inflationsschutz der virtuellen Währung. Ob sich dieser tatsächlich bewährt, werden wir vielleicht in einigen Jahren erleben, falls es dann zu einer stärkeren Inflation kommt. Garantiert ist der Inflationsschutz aber nicht.

Wenn sich Bitcoin stärker durchsetzen will, muss sich die Währung besser gegen Hackerangriffe schützen.

Positiv für spekulative Anleger sind die enormen Kursschwankungen, die sich durch die Preisbildung auf Basis Angebot und Nachfrage ergeben. Diese gewaltigen Kursschwankungen können sich kurzfristig orientierte Trader zunutze machen. Einfach möglich ist ein Bitcoin-Handel beispielsweise durch die Online-Plattform Swissquote, welche dafür auch Werbung macht. Diese bietet den An- und Verkauf von Bitcoins in US-Dollar oder Euro. Bei Anlagesummen in Bitcoin im Gegenwert von fünf bis 10000 Franken betragen die Transaktionskosten ein Prozent. Aus meiner Sicht sind solche Trades allerdings hoch spekulativ.

Eine Alternative bietet der gleiche Online-Anbieter über ein aktiv verwaltetes Bitcoin-Zertifikat, das an der Schweizer Börse mit dem Kürzel SQXBTQ gehandelt wird. Bei dem strukturierten Produkt wird die Volatilität etwas reduziert, indem das Portfolio lediglich zu 60 Prozent aus Bitcoin und 40 Prozent aus US-Dollar zusammengesetzt wird. Damit soll das Risiko etwas gesenkt werden, vor allem ist man mit diesem Instrument keinen Hackerangriffen ausgesetzt. Auch bei diesem strukturierten Produkt auf Bitcoin stufe ich die Risiken für Anleger als sehr hoch ein, obwohl sich auch da der Kurs seit dem Crash wieder schön erholt hat.

Generell stufe ich die Sicherheit bei Bitcoin nach wie vor als zu gering ein. Wenn sich Bitcoin stärker durchsetzen will, muss sich die Währung besser gegen Hackerangriffe schützen. Bis jetzt jedenfalls ist für mich Bitcoin noch keine ernsthafte Konkurrenz zu klassischen, von den internationalen Notenbanken kontrollierten Währungen, sondern vielmehr eine Tradingmöglichkeit für sehr risikobereite Investoren.

Persönlich würde ich nicht in Bitcoin investieren, sehe aber durchaus, dass einige Leute damit einiges Geld verdient haben. Falls Sie in virtuelle Währungen investieren möchten, sollten Sie dies nur mit kleinen Beträgen tun und nur mit so viel Geld, wie Sie auch problemlos verlieren können. Denn angesichts der starken Kursschwankungen und zahlreichen Unsicherheitsfaktoren stufe ich das Verlustrisiko als sehr hoch ein.

Es ist wie im Casino: In Bitcoin sollte man nur investieren, wenn man in der Lage ist, den eingesetzten Betrag zu verlieren. Wer das nicht kann, sollte die Finger von der virtuellen Währung lassen.