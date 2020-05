Oft wird von Banken geraten, dass man Hauskredite behalten soll. Doch unser Geldberater erklärt, warum das oft keinen Sinn ergibt.

Im Herbst 2020 läuft unsere Hypothek über einen Betrag von 200’000 Franken aus. Wir können sie sehr gut entweder über eines unserer Sparkonten oder eines der 3.-Säule-Konten zurückzahlen. Sollen wir die Hypothekarschuld begleichen und wenn ja, über welches Konto? Bei Abzahlung haben wir immer noch genügend Angespartes als Reserve plus später gute Rentenbeiträge und AHV. C.M.

Hypotheken sind zwar sehr günstig, dennoch sollte man sie nur einsetzen, wenn man sie wirklich braucht, denn sie kosten. Da Sie mir schreiben, dass Sie einerseits genügend liquide Mittel für die Amortisation haben und anderseits auch fürs Alter gut vorgesorgt haben, steht aus meiner Sicht einer Abzahlung nichts im Wege.

Vor einer Rückzahlung des Hauskredits sollte man allerdings einige Aspekte in Erwägung ziehen. Besonders wichtig ist die Altersvorsorge. Im Rentenalter bekommt man in der Regel nicht mehr einfach locker eine Hypothek, da die Tragbarkeit oft nicht mehr gegeben ist.

Man sollte daher wie in Ihrem Fall genügend Mittel in Form von Renten aus der Pensionskasse, der AHV und Kapital aus der 3. Säule zur Verfügung haben. Falls am Eigenheim später grössere Reparaturen fällig werden, sollte man zusätzlich noch Erspartes auf der hohen Kante haben. Doch auch das scheint bei Ihnen erfüllt zu sein. Sie sind also nicht auf die Hypothek angewiesen.

Ein anderer Aspekt ist die Frage, wie Sie Ihr Kapital einsetzen. Oft wird von Banken geraten, dass man die Hypothek behalten soll, da diese ohnehin sehr günstig sei. Zudem könne man die Zinsen bei den Steuern abziehen und auf dem Ersparten gleichzeitig eine deutlich höhere Rendite erzielen, indem man es investiere. Aus der Sicht der Bank ist das in der Tat attraktiv, da sie so doppelt verdient – nämlich über die Hypozinsen, die Sie berappen, und auch über die Gebühren bei der Anlage Ihres Geldes.

Für Sie ist die Sache komplexer. Denn für Sie geht die Rechnung nur auf, falls Sie tatsächlich eine deutlich höhere Rendite erzielen, als wenn Sie der Bank das Geld zurückzahlen. Wenn Sie die Hypothek rund ein Prozent Zins pro Jahr kostet, müssen Sie nach Abzug aller Gebühren auf Ihrem Ersparten mindestens ein Prozent Rendite erwirtschaften. Auf dem Sparkonto oder mit sehr sicheren Frankenanleihen gelingt das momentan nicht.

Es kann Ihnen passieren, dass Sie plötzlich auf hohen Buchverlusten sitzen.

Sie müssten das Geld in andere Anlageklassen mit deutlich höheren Renditechancen investieren – etwa in Aktien. Aber da tragen Sie ein erhöhtes Anlagerisiko. Im letzten Jahr hätten Sie mit Aktien viel Geld verdienen können. Doch in diesem Jahr hätten Sie bis jetzt wegen der Corona-Krise beträchtliche Buchverluste eingefahren. Es kann Ihnen passieren, dass Sie plötzlich auf hohen Buchverlusten sitzen, aber immer noch die Hypothek haben und dafür Zins zahlen.

Nur eine geringe Bedeutung messe ich zudem dem Steuerargument zu: Da die Zinsen ohnehin nicht hoch sind, macht der Steuerabzug nicht sehr viel aus. Viel wichtiger ist die Frage, ob Sie das erhöhte Anlagerisiko tragen können und wollen, wenn Sie das Geld investieren.

Falls Sie aber das Geld sowieso nur auf dem Konto parkieren, würde ich die Hypothek so rasch wie möglich amortisieren. Dann zahlen Sie wenigstens keine Hypozinsen mehr, während Sie auf dem Sparkonto ohnehin keinen Zins erhalten.

Ob Sie für die Amortisation das Spar- oder das Säule-3a-Konto nutzen, hängt meines Erachtens von Ihrem Alter ab. Wenn Sie kurz vor der Pensionierung stehen, könnte es Sinn machen, das Säule-3a-Konto für die Amortisation zu beziehen, um so eine Staffelung beim Bezug der verschiedenen Säule-3a-Konten zu ermöglichen.

Dank einer Staffelung beim Bezug können Sie in den meisten Kantonen Steuern sparen. Erst recht sinnvoll wäre die Staffelung, wenn jemand auch das Kapital aus der Pensionskasse bezieht. Doch das scheint nicht Ihre Absicht zu sein.