Wie werden sich die Hypozinsen in nächster Zeit entwickeln? Unser Geldberater wagt eine Prognose.

Was ist Ihre Prognose zu den Zinsen im Hypothekengeschäft? In nächster Zeit – konkret im Oktober – sollte ich meine Hypothek erneuern. K.C.

Die Corona-Krise hat nicht nur gravierende Folgen für die Weltwirtschaft und die Aktienbörsen, die sich seit dem Crash auf steilen Berg- und Talfahrten bewegen, sondern auch auf die Zinsen. Auch bei diesen ist es zu heftigen Turbulenzen gekommen.

Zwar haben internationale Notenbanken – vorab die mächtige US-Notenbank – wegen der raschen Ausbreitung der Lungenkrankheit die Leitzinsen gleich mehrmals gesenkt und milliardenschwere Hilfs- und Wertschriftenaufkaufprogramme gestartet. All dieses viele Geld sorgt eigentlich dafür, dass die Zinsen tief bleiben. Die Notenbanken wollen sicherstellen, dass der Kreditmarkt liquide bleibt und die Unternehmen möglichst günstig zu Geld kommen.

Deshalb stellt der Bund auch bei uns in der Schweiz den KMU Überbrückungskredite zu null Zins zur Verfügung. Die weltweite Geldflut würde dafür sprechen, dass die Zinsen auch künftig auf einem historisch tiefen Niveau bleiben. Nichtsdestotrotz haben die Kapitalmarktzinsen und in deren Schlepptau die Hypothekarzinsen in der Schweiz in den letzten Wochen erstaunliche Kapriolen vollzogen.

Die Hypotheken mit langen Laufzeiten zwischen fünf und zehn Jahren und mehr sind bei den meisten Anbietern deutlich teurer geworden. Die Zinsen mit kurzen Laufzeiten blieben tief. Selbst die Renditen der sehr sicheren Bundesobligationen sind Achterbahn gefahren. Weil die Banken Hypotheken über den Kapitalmarkt refinanzieren, wirken sich die Turbulenzen bei den Kapitalmarktzinsen auch auf die Hypothekarsätze aus.

Hintergrund der Kapriolen bei den Kapitalmarktzinsen sind die Unsicherheiten am Anleihenmarkt. Da die Weltwirtschaft wegen der Corona-Krise wohl mit grosser Sicherheit in eine Rezession abgleitet, kommen viele Unternehmen in Bedrängnis. Nicht alle Firmen werden diese Krise überleben. Viele werden pleitegehen.

Die globale Rezession und die Geldschwemme der Notenbanken sprechen noch lange Zeit für tiefe Zinsen.

Diese Aussicht hat die Anleger, die Obligationen halten, aufgeschreckt. Anleihen von Schuldnern mit einem schlechten Kreditrating sind ähnlich wie Aktien regelrecht eingebrochen. Die Kreditprämien sind gestiegen. Der Aufschlag von Schuldnern mit schlechter Bonität zu Topschuldnern hat deutlich zugenommen. Die Anleger stufen das Kreditrisiko als massiv höher ein, befürchten gar Zahlungsausfälle und wollen für das höhere Risiko entschädigt werden.

Die Frage ist, ob sich die Kreditmärkte wieder deutlich beruhigen oder ob es gar, wie einige Anleger befürchten, zu einem Crash bei den Anleihen kommt. Angesichts der Notmassnahmen der Notenbanken erwarte ich derzeit eher keinen solchen Zusammenbruch bei den hochverzinslichen Anleihen, obwohl es garantiert zu vermehrten Zahlungsausfällen kommen wird.

Daher rechne ich eher mit einer langsamen Beruhigung am Kapitalmarkt. Die globale Rezession und die Geldschwemme der Notenbanken sprechen noch lange Zeit für tiefe Zinsen. Obwohl angesichts der vielen Unsicherheitsfaktoren wegen der Corona-Krise Prognosen schnell zur Makulatur werden können, erwarte ich, dass sich die Hypozinsen hierzulande auch bei langen Laufzeiten im weiteren Jahresverlauf wieder normalisieren dürften.

Da die Erneuerung Ihrer Hypothek erst im Oktober ansteht, sehe ich für Sie keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. Der Stress bei den langfristigen Hypotheken hat aber grosse Unterschiede bei den angebotenen Sätzen offengelegt. Umso wichtiger ist für Sie daher ein Vergleich der Konditionen der unterschiedlichen Anbieter wie Banken, Versicherungen und Pensionskassen.

Ich würde die kommenden Monate nutzen, um die Entwicklung der Hypothekarsätze der verschiedenen Marktteilnehmer im Auge zu behalten. Dann sind Sie in der Lage, in Hinblick auf die Erneuerung Ihres Vertrages im Herbst die einzelnen Offerten zu vergleichen und eher attraktive Konditionen zu bekommen.