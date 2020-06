Dank der neuen QR-Rechnung entfällt das mühsame Eintippen von Konto- und Referenzdaten im E-Banking. Unser Geldberater sagt, wies funktioniert.

Ich habe gelesen, dass jetzt die QR-Rechnungen kommen. Was heisst überhaupt QR und was bedeutet dies für mich als Privatperson? J.T.

Die Abkürzung QR steht für den englischen Begriff «Quick Response». Hinter dem Kürzel verbirgt sich ein zweidimensionaler Code, der viele Informationen beinhaltet. Die QR-Rechnung ersetzt langfristig die heutigen roten und orangen Einzahlungsscheine.

Dank der neuen QR-Rechnung wird für Sie das Bezahlen von Rechnungen bequemer. Für die Unternehmen und Banken bringt die QR-Rechnung einen effizienteren Zahlungsverkehr. Da die QR-Rechnung alle wichtigen Zahlungsinformationen mit durchgängig verwendbaren Zahlungsreferenzen enthält, kann der Zahlungsverkehr stärker automatisiert und die Zahl von Fehlern gesenkt werden.

Die schweizweite Einführung der QR-Rechnung ist ein wichtiger Schritt in der weiteren Digitalisierung unseres Landes. Wenn Sie heute Rechnungen im E-Banking zahlen, sind Sie allenfalls noch gezwungen, mit der Tastatur selbst Nummern von Konten und Referenznummern einzugeben. Das kostet Sie einiges an Zeit und ist eine grosse Fehlerquelle. Leicht hat man sich vertippt.

Nach einer unbestimmten Übergangsphase werden dann nur noch QR-Rechnungen ausgestellt.

Dank der neuen QR-Rechnungen müssen Sie diese Zahlen nicht mehr eingeben, sondern es genügt, den auf den neuen Rechnungen enthaltenen QR-Code einzuscannen. Am einfachsten geht das gleich mit dem Smartphone. Möglich ist es auch mittels eines QR-Readers an Ihrem Computer oder mit Ihrer PC-Kamera. Indem Sie die App-Lösung Ihrer Bank auf Ihr Smartphone herunterladen, können Sie die QR-Rechnung direkt einlesen. Gebühren für das Erfassen der Rechnung fallen keine an.

Sobald Sie die QR-Rechnung gescannt haben, erscheinen alle notwenigen Zahlungsinformationen auf dem Bildschirm, ohne dass Sie weitere Zahlen eintippen müssen, und Sie können die Zahlung mit einem einfachen Klick auslösen.

Während für Sie die Einführung der QR-Rechnungen aus meiner Sicht nur Vorteile hat, ist sie für Unternehmen mit Kosten verbunden, da deren Software im Bereich Buchhaltung und generell im Rechnungswesen angepasst werden musste. Das ist indes bei den meisten Unternehmen erfolgt.

In den nächsten Monaten werden Sie immer häufiger Rechnungen ausgestellt bekommen, die dem neuen QR-Standard entsprechen. Weil die Umstellung gestaffelt erfolgt, gibt es weiter auch Rechnungen mit den altbekannten Einzahlungsscheinen. Nach einer Übergangsphase, deren Dauer noch nicht festgelegt ist, werden dann nur noch QR-Rechnungen ausgestellt.