Die Finanzmärkte operieren im Krisenmodus – und manche fragen sich, was bei einem allfälligen Crash mit ihrer Rente passiert. Unser Geldberater kennt die Antwort.

Kürzlich hatten wir eine Diskussion über die Sicherheit der Einlagen auf dem Säule-3a-Konto. Sind diese Einlagen bei einem Crash der Bank ebenfalls und separat bis zu einem Betrag von 100’000 Franken gesichert, also zusätzlich zu den gesicherten Einlagen auf dem Privatkonto bis 100’000 Franken? Oder werden die Einlagen von Privat- und Säule-3a-Konto bis maximal 100’000 Franken addiert und als Summe beurteilt? N.L.

Sobald die Finanzmärkte in den Krisenmodus schalten – wie wir das aktuell wegen der Unsicherheiten rund um das Coronavirus erleben –, machen sich viele wieder vermehrt Gedanken darüber, was mit ihrem Geld passieren würde, wenn ihre Bank zusammenbrechen würde. Das ist gut so.

Derzeit gibt es zwar noch keine Anzeichen, dass grössere Institute hierzulande gefährdet wären. Dennoch ist es richtig, wenn man sich die Frage nach der Sicherung von Einlagen nicht erst dann stellt, wenn eine Bank in Schräglage gerät.

Im Fall der Einlagen in der steuerbegünstigten Säule 3a ist es so, dass diese als privilegierte Einlagen gelten. Diese Privilegierung hat den Pluspunkt, dass diese Guthaben bei einem Bankzusammenbruch in die zweite Konkursklasse eingehen. Das bedeutet, dass man eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass man sein Geld nach einem Bankkonkurs wieder bekommt.

In der ersten und zweiten Konkursklasse sind in der Regel nicht sehr viele Forderungen, während der Hauptteil der Forderungen der dritten Konkursklasse angehört. Zu diesen privilegierten Einlagen zählt die Einlagensicherung Esisuisse, aber auch Einlagen auf Konten, die auf den Namen des Bankkunden lauten, Kassenobligationen, die im Namen des Inhabers bei der ausgebenden Bank hinterlegt sind, Beiträge von Freizügigkeitsstiftungen und Einlagen bei ausländischen Geschäftsstellen der Bank.

Nicht nur privilegiert, sondern auch gesichert sind beispielsweise Guthaben von Privatpersonen, Wirtschaftsunternehmen und öffentlichen Stellen auf Privat-, Spar-, Anlage-, Lohn-, Nummern-, Depositenkonten und Kontokorrent. Das hat zur Folge, dass ein grosser Teil der privilegierten Einlagen durch das gesetzlich verankerte Einlagensicherungssystem abgesichert ist.

Geschützt sind allerdings nur maximal 100’000 Franken pro Kunde.

Damit im Falle eines Bankkonkurses das nötige Kapital für eine rasche Auszahlung an die betroffenen Kunden der konkursiten Bank bereit steht, stellen die Mitglieder der Einlagensicherung Esisuisse, zu der alle Banken und Wertpapierhäuser hierzulande gehören, Mittel zur Verfügung. Geschützt sind allerdings nur maximal 100’000 Franken pro Kunde, selbst wenn man bei der gleichen Bank mehrere Konten führt. Einlagen, die über diesem Maximalwert liegen, wären im Konkursfall Teil der dritten Konkursklasse, womit das Geld unter Umständen verloren wäre.

Bei der Addition der Guthaben auf den Maximalbetrag werden die Einlagen, die Sie in der steuerbegünstigten Säule 3a getätigt haben, allerdings nicht dazu gezählt. Denn die Privilegierung gilt unabhängig von Ihren übrigen Einlagen bis zum Maximalbetrag von ebenfalls 100’000 Franken – allerdings zusammen mit Einlagen von Freizügigkeitsstiftungen. Diese Vorsorgeeinlagen sind somit separat geschützt, fallen aber nicht unter die erwähnte Einlagensicherung. Sie sind lediglich privilegiert, was aber ebenfalls einen hohen Schutz bietet.

Trotzdem rate ich, möglichst nicht mehr als 100’000 Franken weder auf einem Privat- oder Sparkonto noch auf einem Konto der Säule 3a bei der gleichen Bank zu parkieren. Diversifikation bringt auch da mehr Sicherheit. Eine sinnvolle Diversifikationsmöglichkeit bietet auch das Investment in Wertschriften wie Fonds oder Aktien. Diese bleiben auch im Konkursfall im Besitz der Kunden.